Jazz Manouche Saint-Martin-des-Champs
Jazz Manouche Saint-Martin-des-Champs vendredi 13 février 2026.
Jazz Manouche
Salle des fêtes Saint-Martin-des-Champs Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Soirée concert avec Adrien Marco Trio. concert à 20h30 sur réservation. Buvette et restauration, planche charcuterie/fromage sur réservation. .
Salle des fêtes Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 60 79 84 lapasserelledes14villages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jazz Manouche
L’événement Jazz Manouche Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-01-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !