Jazz Manouche Saint-Martin-des-Champs

Jazz Manouche

Salle des fêtes Saint-Martin-des-Champs Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Soirée concert avec Adrien Marco Trio. concert à 20h30 sur réservation. Buvette et restauration, planche charcuterie/fromage sur réservation. .

Salle des fêtes Saint-Martin-des-Champs 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 60 79 84 lapasserelledes14villages@gmail.com

English : Jazz Manouche

