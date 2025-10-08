Jazz manouche Un hommage à Django Reinhardt et Stéphane Grappelli Théâtre du Château Eu

Jazz manouche Un hommage à Django Reinhardt et Stéphane Grappelli

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08 21:20:00

Date(s) :

2025-10-08

De 10€ à 17€ A partir de 7 ans.

Un hommage vibrant, sincère et profondément original, où l’élégance des cordes s’enflamme au contact du jazz.

Loco Cello, cet ensemble de cordes hors du commun rend un vibrant hommage à Django Reinhardt et Stéphane Grappelli et réinvente avec panache l’héritage de ce duo légendaire du jazz français des années 30. Chaque note est une révérence, chaque improvisation une renaissance. Le swing incandescent de l’un se marie à la sensualité aérienne de l’autre dans une relecture moderne et raffinée.

Avec une virtuosité époustouflante, ce programme célèbre la diversité des expressions musicales de l’époque, où chaque improvisation était une célébration à la fois de la liberté et de l’unité du jazz manouche, alliant finesse et créativité. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

