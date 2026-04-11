Jazz Manouche Un soir de Swing Chauffailles
Jazz Manouche Un soir de Swing Chauffailles samedi 11 avril 2026.
Chauffailles
Jazz Manouche Un soir de Swing
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Trio de jazz manouche venant de Bourg-en-Bresse, à la carrière déjà bien établie en France et à l’ étranger !
Youri Félix guitariste rythmique, tire son expérience de 20 ans au sein de la formation Sinti Swing Trio des Frères Félix. Il sera suivi de Djanito Félix, guitariste soliste à la virtuosité redoutable.
Ils seront soutenus par une contrebasse menée d’une main de maître par Julien Pennec.
Leur interprétation du style redynamisera toutes vos cellules en énergie à travers les rythmes et les nuances endiablés de leur musique. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
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English : Jazz Manouche Un soir de Swing
L’événement Jazz Manouche Un soir de Swing Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-07 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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