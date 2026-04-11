Chauffailles

Jazz Manouche Un soir de Swing

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Trio de jazz manouche venant de Bourg-en-Bresse, à la carrière déjà bien établie en France et à l’ étranger !

Youri Félix guitariste rythmique, tire son expérience de 20 ans au sein de la formation Sinti Swing Trio des Frères Félix. Il sera suivi de Djanito Félix, guitariste soliste à la virtuosité redoutable.

Ils seront soutenus par une contrebasse menée d’une main de maître par Julien Pennec.

Leur interprétation du style redynamisera toutes vos cellules en énergie à travers les rythmes et les nuances endiablés de leur musique. .

32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

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English : Jazz Manouche Un soir de Swing

L’événement Jazz Manouche Un soir de Swing Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-07 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais