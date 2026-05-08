Jazz n’Bruche Amaro Freitas & Marcel Loeffler Trio Mutzig
Jazz n’Bruche Amaro Freitas & Marcel Loeffler Trio Mutzig vendredi 10 juillet 2026.
Mutzig
Jazz n’Bruche Amaro Freitas & Marcel Loeffler Trio
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Un piano percussif, qui rebondit sur nos coeurs, un souffle du Brésil qui nous emporte dans sa rythmique frénétique, tel est le pouvoir d’Amaro Freitas.
AMARO FREITAS
Un piano percussif, qui rebondit sur nos coeurs, un souffle du Brésil qui nous emporte dans sa rythmique frénétique, tel est le pouvoir d’Amaro Freitas. Originaire de Recife, le pianiste Amaro Freitas déploie un jazz percussif et habité, mêlant l’héritage de Thelonious Monk aux rythmes traditionnels du Nordeste. A l’âge de 15 ans, il est bouleversé par un concert de Chick Corea marquant un tournant décisif dans sa pratique. Malgré l’absence de piano chez lui, il travaille ardemment pour devenir aujourd’hui l’une des figures marquantes du jazz brésilien contemporain.
Son jeu, riche et nuancé, rend hommage à ses origines autant qu’à la nature qui l’inspire.
¿Amaro Freitas : piano
Sidiel Vieira : contrebasse
Rodrigo Digao Braz : batterie
Première partie MARCEL LOEFFLER TRIO
En mêlant élégance et swing, Marcel nous surprend une fois encore avec une rencontre inédite entre accordéon et orgue. Autant dire qu’on a affaire ici à la fine fleur du jazz, au service d’un répertoire soigneusement mitonné. Quels que soient les styles abordés, dotée d’une élégance et d’un lyrisme rares, la musique de l’accordéoniste balaie large et fait mouche
¿Marcel Loeffler : accordéon
Jean-Yves Jung : orgue
Jean-Marc Robin : batterie .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com
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English :
A percussive piano that bounces off our hearts, a breath of Brazil that sweeps us along in its frenetic rhythm, such is the power of Amaro Freitas.
L’événement Jazz n’Bruche Amaro Freitas & Marcel Loeffler Trio Mutzig a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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