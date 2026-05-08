Jazz n’Bruche Amaro Freitas & Marcel Loeffler Trio Mutzig

Mutzig

Jazz n’Bruche Amaro Freitas & Marcel Loeffler Trio

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un piano percussif, qui rebondit sur nos coeurs, un souffle du Brésil qui nous emporte dans sa rythmique frénétique, tel est le pouvoir d’Amaro Freitas.

AMARO FREITAS

Un piano percussif, qui rebondit sur nos coeurs, un souffle du Brésil qui nous emporte dans sa rythmique frénétique, tel est le pouvoir d’Amaro Freitas. Originaire de Recife, le pianiste Amaro Freitas déploie un jazz percussif et habité, mêlant l’héritage de Thelonious Monk aux rythmes traditionnels du Nordeste. A l’âge de 15 ans, il est bouleversé par un concert de Chick Corea marquant un tournant décisif dans sa pratique. Malgré l’absence de piano chez lui, il travaille ardemment pour devenir aujourd’hui l’une des figures marquantes du jazz brésilien contemporain.

Son jeu, riche et nuancé, rend hommage à ses origines autant qu’à la nature qui l’inspire.

¿Amaro Freitas : piano

Sidiel Vieira : contrebasse

Rodrigo Digao Braz : batterie

Première partie MARCEL LOEFFLER TRIO

En mêlant élégance et swing, Marcel nous surprend une fois encore avec une rencontre inédite entre accordéon et orgue. Autant dire qu’on a affaire ici à la fine fleur du jazz, au service d’un répertoire soigneusement mitonné. Quels que soient les styles abordés, dotée d’une élégance et d’un lyrisme rares, la musique de l’accordéoniste balaie large et fait mouche

¿Marcel Loeffler : accordéon

Jean-Yves Jung : orgue

Jean-Marc Robin : batterie .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A percussive piano that bounces off our hearts, a breath of Brazil that sweeps us along in its frenetic rhythm, such is the power of Amaro Freitas.

L’événement Jazz n’Bruche Amaro Freitas & Marcel Loeffler Trio Mutzig a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig