Jazz Off’ | Bruno Angelini trio « Lotus Flowers »

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Début : 2026-02-21

2026-02-21

Nouveau projet placé sous la figure tutélaire de Wayne Shorter, musicien le plus influent dans le parcours musical du pianiste Bruno Angelini, pour sa profondeur, son atypisme, son goût du risque. Pour cette nouvelle création, Bruno Angelini se saisit de cette allégorie sur l’état du monde proposée par Wayne Shorter et rend hommage non seulement au musicien, mais plus largement aux femmes et hommes exemplaires, ces « fleurs de lotus » qui prennent position par des actes forts engagés à transformer la société.

Sakina Abdou saxophone ténor, flûte

Angelika Niescier saxophone alto

Bruno Angelini piano, compositions

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

