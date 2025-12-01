Jazz Off’ | Christophe Monniot & Didier Ithursarry « Hymne à l’Amour » Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Saxophoniste normand au lyrisme à la fois épidermique et lunaire, avec l’humour décalé et la sensibilité qu’on lui connait, Christophe Monniot rencontre le merveilleux accordéoniste basque Didier Ithursarry, pour un duo tendre et haut en couleur. Tous les deux y développent, dans une luxuriante forêt acoustique, la liberté et la pulsation du jazz, l’énergie et la joie des musiques populaires, la sophistication formelle du domaine contemporain. Les deux musiciens très complices, inventifs et jubilatoires ont déjà sorti deux CD d’Hymne à l’Amour sur le label Emouvance.

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

