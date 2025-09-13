Jazz Off’ | Éric Séva & Daniel Zimmermann / Olivier Ker Ourio & Quentin Dujardin « Double Duo » Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Jazz Off’ | Éric Séva & Daniel Zimmermann / Olivier Ker Ourio & Quentin Dujardin « Double Duo »

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-03-21

2026-03-21

À la suite de l’aventure du quartet « Nomade Sonore » d’Éric dans les années 2010, ces deux solistes d’exception ont décidé de prolonger leur expérience commune en explorant une formule intimiste et totalement inédite le duo saxophone baryton trombone, un mélange de sons qui dégage une vibration boisée, profonde, puissante…

Eric Séva saxophone baryton

Daniel Zimmermann trombone

Olivier Ker Ourio harmonica chromatique

Quentin Dujardin guitare nylon, baryton & slide

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

