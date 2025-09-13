Jazz Off’ | Éric Séva & Daniel Zimmermann / Olivier Ker Ourio & Quentin Dujardin « Double Duo » Salle Jeanne de Toulouse Eymet
Jazz Off’ | Éric Séva & Daniel Zimmermann / Olivier Ker Ourio & Quentin Dujardin « Double Duo » Salle Jeanne de Toulouse Eymet samedi 21 mars 2026.
Jazz Off’ | Éric Séva & Daniel Zimmermann / Olivier Ker Ourio & Quentin Dujardin « Double Duo »
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
À la suite de l’aventure du quartet « Nomade Sonore » d’Éric dans les années 2010, ces deux solistes d’exception ont décidé de prolonger leur expérience commune en explorant une formule intimiste et totalement inédite le duo saxophone baryton trombone, un mélange de sons qui dégage une vibration boisée, profonde, puissante…
Eric Séva saxophone baryton
Daniel Zimmermann trombone
Olivier Ker Ourio harmonica chromatique
Quentin Dujardin guitare nylon, baryton & slide
Réservation conseillée.
Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com
English :
German : Jazz Off’ | Éric Séva & Daniel Zimmermann / Olivier Ker Ourio & Quentin Dujardin « Double Duo »
Italiano :
Espanol : Jazz Off’ | Éric Séva & Daniel Zimmermann / Olivier Ker Ourio & Quentin Dujardin « Double Duo »
L’événement Jazz Off’ | Éric Séva & Daniel Zimmermann / Olivier Ker Ourio & Quentin Dujardin « Double Duo » Eymet a été mis à jour le 2025-09-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides