Jazz Off’ | Guilhem Flouzat « I’m nice » Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Jazz Off’ | Guilhem Flouzat « I’m nice » Salle Jeanne de Toulouse Eymet samedi 10 janvier 2026.

Jazz Off’ | Guilhem Flouzat « I’m nice »

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

« L’une des qualités que l’on admire chez Guilhem Flouzat, c’est le caractère très orchestral de son jeu. La disposition orchestrale n’est pas sans évoquer le Pat Metheny Group avec Lyle Mays. L’imaginaire culturel est très « seventies », les textes et les « long songs » imaginés par Flouzat renvoyant à une culture dont le premier nom qui vient à l’esprit est Joni Mitchell. Lui comme Isabel Sörling en connaissent manifestement l’œuvre, marqueur avoué par la chanteuse lors d’un hommage qu’elle lui rendit voici quelques années… » Franck Bergerot

Isabel Sörling chant, chœur

Laurent Coq piano, rhodes

Ralph Lavital guitare, sifflement

Desmond White contrebasse

Guilhem Flouzat batterie, composition, chœurs

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

English :

German : Jazz Off’ | Guilhem Flouzat « I’m nice »

Italiano :

Espanol : Jazz Off’ | Guilhem Flouzat « I’m nice »

L’événement Jazz Off’ | Guilhem Flouzat « I’m nice » Eymet a été mis à jour le 2025-09-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides