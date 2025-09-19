Jazz Off’ | Matthieu Chazarenc & Laurent Derache Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Jazz Off’ | Matthieu Chazarenc & Laurent Derache

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

2026-01-24

Un véritable régal!

Matthieu Chazarenc, batteur raffiné et délicat retrouve dans ce duo l’accordéoniste Laurent Derache, qui donne ici de manière libre et lyrique un nouveau souffle à la boîte à frissons tout comme il le fait depuis 2017 dans CANTO, le quartet du batteur. Cette alchimie entre les deux instrumentistes nous convie à un voyage mélodique d’une rare intensité. Le répertoire de ce concert reprendra des compostions des deux musiciens, mais aussi certaines mélodies issues de la chanson française ou des musiques de films qui leur tiennent à cœur. Avec Matthieu Chazarenc et Laurent Derache, on s’empresse d’ouvrir les fenêtres pour prendre sa dose de lumière et respirer à pleins poumons le jazz mélodique qui les habite.

Matthieu Chazarenc batterie

Laurent Derache accordéon

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

