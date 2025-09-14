Jazz Off’ | Pierre Durand « Chapter III The End & The Beginning » Salle Jeanne de Toulouse Eymet
Jazz Off’ | Pierre Durand « Chapter III The End & The Beginning » Salle Jeanne de Toulouse Eymet samedi 18 avril 2026.
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Figure incontournable de la scène jazz française (ONJ, Archie Shepp, Henri Texier, Airelle Besson, Daniel Humair, Anne Paceo, Daniel Zimmermann, Famoudou Don Moye, Joce Mienniel, Sébastien Texier, Raphael Imbert…), Pierre Durand présente son nouvel album « The End and The Beginning », nommé aux Victoires du Jazz 2024. Avec cette nouvelle formation, il propose une lecture jazz du genre pop-rock, influencé entre autres par David Bowie, Yelawolf ou Miles Davis.
Pierre Durand guitare
Fred Escoffier synthé, claviers, vocoder
Jérôme Regard basse
Marc Michel batterie
Réservation conseillée.
Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .
Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com
