Jazz Off’ | Pierre-François Blanchard & Thomas Savy « #Puzzled » Salle Jeanne de Toulouse Eymet samedi 15 novembre 2025.

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

#Puzzled est le premier disque que le pianiste Pierre-François Blanchard signe sous son nom, avec le clarinettiste Thomas Savy comme frère d’arme et même frère d’âme. C’est à la fois une source et un delta un lieu où tout converge sans se réduire, se dénoue pour mieux commencer, se solde pour mieux être ressaisi, recomposé. Gommant toute césure entre écriture et improvisation, Pierre-François Blanchard arpente depuis 20 ans un paysage qui l’a conduit du classique au jazz, de la composition pour le théâtre à la chanson. Mais c’est sa carte du Tendre qu’il déplie ici, éclairée par le faisceau d’expériences et de rencontres qui ont jalonné sa route.

Pierre-François Blanchard piano

Thomas Savy clarinette, clarinette basse

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

