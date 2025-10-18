Jazz Off’ | Rodolphe Lauretta « Kreolia II » Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Jazz Off’ | Rodolphe Lauretta « Kreolia II »

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Avec Kreolia II, qui sortira en 2026, Rodolphe va encore plus loin dans sa proposition musicale par rapport à ce qui a été amorcé avec le premier opus en 2021 soca, mazurka au programme, musiques traditionnelles hébergées sous le sceau du jazz et du groove. Le secret cette alchimie naturelle distillée par la saxophoniste avec les musiques actuelles, funk, hip hop, broken beat, rnb…chères à son patrimoine musical et sources aussi de ses inspirations, libres de tout préjugé.

Rodolphe Lauretta saxophones, flûte, synthé

Emmanuel Camy basse, Moog

Cong Minh Pham piano, synthés

Mailo Rakotonanahary batterie, samples

Olivier Laisney trompette

Napoleon Maddox rap, beat box

Durée 1h30

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

