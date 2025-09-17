Jazz Off’ | Vincent Courtois « Lines for Lions » Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Jazz Off’ | Vincent Courtois « Lines for Lions » Salle Jeanne de Toulouse Eymet samedi 2 mai 2026.

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Après douze années d’existence, cinq répertoires et cinq disques, le trio Courtois / Erdmann / Fincker a décidé de confronter son expérience commune, son évidente complicité et surtout un son unique, à ses naturelles réminiscences du jazz West-Coast. Avec sa nouvelle création Lines for Lions, l’incontournable trio continue inlassablement de creuser intimement et comme un seul musicien, le sillon d’un langage qui lui est propre, nourri de ses multiples influences.

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

