Jazz Off' | Zaza Desiderio « Osmoses » Salle Jeanne de Toulouse Eymet samedi 16 mai 2026.

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

2026-05-16

À l’image de la nature où les substances se mêlent en respectant un équilibre, la fluidité organique de leur musique témoigne de cette harmonie. Chaque note, chaque rythme, chaque élément acoustique et électronique s’entrelace avec une précision délicate, créant une expérience sonore où les talents individuels convergent pour former un ensemble captivant.

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

Jazz Off' | Zaza Desiderio « Osmoses »

Jazz Off' | Zaza Desiderio « Osmoses »

