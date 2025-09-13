Jazz Off’ | Zrdjan Ivanovic « Modular » Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Jazz Off’ | Zrdjan Ivanovic « Modular » Salle Jeanne de Toulouse Eymet samedi 7 février 2026.

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

« Modulations Balkaniques. Srdjan Ivanovic est né en Bosnie, a grandi à Athènes, a été formé aux Pays-Bas, a étudié à New York et vit aujourd’hui à Paris. Dans les compositions de Srdjan Ivanovic, la sonorité, le mélange des instruments (flûte, trompette, guitare, saxophone), dans l’exploration des rythmes, dans les réminiscences de la Bosnie, des Balkans, de Paris, dans les étonnantes reprises de Sous le Ciel de Paris et de While My Guitar Weeps… Ivanovic nous entraine au-delà des clichés pour en venir à la musique, la vraie. » J-C.V Le Soir.

Srdjan Ivanovic batterie

Louise Chavanon flûte

Manu Codjia guitare

Olivier Laisney trompette

Yoni Zelnik contrebasse

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

German : Jazz Off’ | Zrdjan Ivanovic « Modular »

Espanol : Jazz Off’ | Zrdjan Ivanovic « Modular »

