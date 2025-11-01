Jazz Off’ | Zylia trio « Les lignes de Désir » Salle Jeanne de Toulouse Eymet

Jazz Off’ | Zylia trio « Les lignes de Désir »

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-01

2025-11-01

Une ligne de désir est un terme utilisé en architecture et urbanisme pour désigner un sentier tracé par l’érosion suite au passage répété de piétons, animaux… Le chemin créé représente souvent le trajet le plus court ou le plus commode entre deux points. L’aspect poétique et philosophique de ce terme a inspiré la direction artistique de ce disque comment représenter musicalement ces « passages secrets » et les liens invisibles qui se tissent pour pouvoir les révéler? « Les lignes de Désir » est un triptyque composé par Rémi Ploton. Le trio cherche à exprimer des émotions distinctes dans 3 « tableaux » en mêlant les codes du jazz acoustique avec ceux de la musique bruitiste, chambriste ou encore de la pop électronique.

Rémi Poton claviers

Samuel Mastorakis vibraphone

Julien Grégoire batterie

Réservation conseillée.

Restauration de 19h30 à 20h45 sur place, avant le concert. .

Salle Jeanne de Toulouse Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 88 86 95 maquizart@maquizart.com

