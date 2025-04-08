Jazz On Bléré

18B Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-09

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-09

Jazz on Bléré revient pour une 4e édition du jeudi 9 au dimanche 12 avril au Hangar, 18B quai Bellevue, pour quatre jours dédiés au jazz et aux musiques métissées.

Jazz on Bléré revient pour une 4e édition du jeudi 9 au dimanche 12 avril au Hangar, 18B quai Bellevue, pour quatre jours dédiés au jazz et aux musiques métissées.

Jeudi 9 avril à 20h, Madame Jazz(e) rend hommage aux grandes voix féminines telles que Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Nina Simone et Tina Turner, à travers un spectacle mêlant chansons cultes et anecdotes.

Vendredi 10 avril à 20h, le Fifteen Jazz Lovers Big Band célèbre ses 30 ans avec un répertoire allant des standards des années 40 aux reprises contemporaines.

Samedi 11 avril à 20h, restitution de la masterclass organisée par les écoles de musique locales, suivie à 20h30 de La Belle Image et son bal latino festif.

Dimanche 12 avril à 15h, Quaji propose un groove New Orleans revisité.

Tarif plein 14 14 .

18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

The Jazz On Bléré jazz festival returns for a third edition

The Off

– Thursday, April 24, 8pm Georges Bûche Aïcha’s thousand and one flavors

DINNER CONCERT

? Reservations required on 02 47 23 55 80

Le in’ Au Hangar, 18 Bis Quai Bellevue

– Friday, April 25th

8pm: Zenyô

– Saturday

L’événement Jazz On Bléré Bléré a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER