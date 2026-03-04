Jazz on the Water # 3 Tribute to Miles Davis, Salle du Lignon, Vernier

Jazz on the Water # 3 Tribute to Miles Davis Samedi 7 mars, 20h00 Salle du Lignon

30CHF / 20CHF / 17CHF / 10CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:00:00+01:00 – 2026-03-07T21:00:00+01:00

Pour sa troisième et ultime édition, Jazz On The Water met les petits cuivres dans les grands. Ce projet orchestral transfrontalier réunit depuis 2018 de jeunes talents suisses et français autour d’une aventure musicale collective et audacieuse.

Dirigé par Jean-Paul Odiau, l’orchestre de 50 musiciens rend hommage au géant Miles Davis, 100 ans après sa naissance, lors d’un concert unique en Suisse. À leurs côtés, le trompettiste iconoclaste Médéric Collignon et son quatuor insufflent une énergie explosive et libre à ce répertoire légendaire.

Un moment rare, entre transmission, improvisation et célébration d’un monument du jazz.

Teaser vidéo

En partenariat avec JazzContreBand, Château Rouge (Annemasse) et Vernier Culture.

Salle du Lignon Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon Vernier 1219 Genève http://www.vernier.ch/billetterie [{« type »: « link », « value »: « http://www.vernier.ch/billetterie »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Vernier », « cache_age »: 86400, « description »: « Jean-Paul Odiau et Mu00e9du00e9ric Collignon pru00e9sentent la troisiu00e8me u00e9dition de Jazz On The Water, un projet musical transfrontalier ru00e9unissant des musiciens amateurs et professionnels.nnRendez-vous samedi 7 mars 2026 u00e0 la Salle du Lignon !nOuverture des portes : 19h30, du00e9but du spectacle : 20hnBilletterie : https://bit.ly/4aM4C7Fnnud83cudfac Vincent Mathis Cru00e9ation », « type »: « video », « title »: « Jazz On The Water #3 – Hommage u00e0 Miles Davis », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/D88ov1X9zuM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=D88ov1X9zuM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwY_PYEpdqJlKeq3wWUQt8g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/D88ov1X9zuM?si=qoX_v3fF5wKHiP-P »}]

Un concert-événement pour célébrer les 100 ans de Miles Davis, porté par la fougue d’un orchestre transfrontalier et l’énergie libre de Médéric Collignon.

Anatholie