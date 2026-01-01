Jazz Party Place du 11 Novembre Reims

Jazz Party Place du 11 Novembre Reims jeudi 22 janvier 2026.

Jazz Party

Place du 11 Novembre Maison commune du Chemin Vert Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2026-01-22 19:00:00
2026-01-22

Tout public
Les élèves du département jazz du CRR vous invitent à célébrer la nouvelle année en musique avec un programme entre standards de jazz et musiques actuelles en passant par des arrangements originaux, pour un moment de partage festif ! Venez découvrir et soutenir ces musiciens dans un concert placé sous le signe de la convivialité et de la passion !   .

Place du 11 Novembre Maison commune du Chemin Vert Reims 51100 Marne Grand Est  

English : Jazz Party

L’événement Jazz Party Reims a été mis à jour le 2026-01-13 par Reims Tourisme & Congrès