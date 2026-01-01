Jazz Party Place du 11 Novembre Reims
Jazz Party Place du 11 Novembre Reims jeudi 22 janvier 2026.
Jazz Party
Place du 11 Novembre Maison commune du Chemin Vert Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 19:00:00
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Tout public
Les élèves du département jazz du CRR vous invitent à célébrer la nouvelle année en musique avec un programme entre standards de jazz et musiques actuelles en passant par des arrangements originaux, pour un moment de partage festif ! Venez découvrir et soutenir ces musiciens dans un concert placé sous le signe de la convivialité et de la passion ! .
Place du 11 Novembre Maison commune du Chemin Vert Reims 51100 Marne Grand Est
