Jazz progressif rock avec le trio Sanchez, Guiochon et Fratti Club 27 Marseille 4e Arrondissement

Jazz progressif rock avec le trio Sanchez, Guiochon et Fratti

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’idée du Club 27 est d’y accueillir des artistes d’univers différents et de faire en sorte que le public y trouve son bonheur.

Le Club 27 accueille des soirées jazz, blues, classique, jams, des expos et du stand up…Le tout dans une atmosphère chaleureuse.





Ce samedi le trio Sanchez, Guiochon et Fratti jouera du jazz progressif rock.





Marion Sanchez chant

Lionel Guiochon basse et batterie

Thomas Fratti guitare .

Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12

English :

The idea behind Club 27 is to welcome artists from different backgrounds, and to ensure that the public finds something to enjoy.

