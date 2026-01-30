Jazz & Rap à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris

Depuis 2003, la Compagnie L’Énelle développe un répertoire dans lequel le théâtre dialogue avec la musique, les arts visuels et des formes orales de poésie urbaine (le slam en particulier). Destinées d’abord au jeune public, leurs créations mettent en scène des contes modernes qui puisent dans des histoires actuelles collectées in situ ou dans les grands récits. La dernière en date, Jazz & Rap, a été coécrite par Lamine Diagne, l’auteur-rappeur Ilan Couartou et le rythmicien Matthieu Jacinto (alias Joos). À travers le parcours d’un jeune artiste qui vit dans le quartier haut en couleur de La Plaine, à Marseille, elle illustre – en mots percutants et en rythmes entêtants – l’importance cruciale du rap, dans la lignée du jazz, comme moyen d’expression et comme vecteur d’émancipation.

Faisant résonner un conte initiatique moderne au cœur du quartier bigarré de La Plaine, à Marseille, ce spectacle vibrant célèbre l’exubérance et met en exergue la puissance émancipatrice du rap, langage poético-musical emblématique de la cité phocéenne.

