JAZZ & RAP CEC Les Heures Claires Istres

JAZZ & RAP

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 14h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Ce voyage musical est interprété par un duo complice Ilan Couartou qui, à travers son rap, brosse le portrait des grandes figures de la musique afro-américaine et Joos, beat boxeur, véritable boîte à rythmes vivante.



Conseillé à partir de 10 ans

À la manière d’un conte, Jazz & Rap retrace une histoire de la musique qui prend ses racines dans les chants des esclaves. Au fil des décennies, une quantité de styles différents en ont découlé comme le blues, le jazz mais également la funk, la soul ou le disco. Une création moderne et vibrante qui célèbre la poésie urbaine. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 05 88 64

This musical journey is performed by a dynamic duo: Ilan Couartou, who, through his rap, paints a portrait of the great figures of African-American music, and Joos, a beatboxer and veritable living drum machine.



Recommended for ages 10 and up

