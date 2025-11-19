Jazz! Saison Culturelle Bédée Lacoustik Bédée

Jazz! Saison Culturelle Bédée

Lacoustik 5 rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

2025-11-19 15:00:00

2025-11-19

2025-11-19

Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, Lacoustik accueille le concert « Jazz! » le mercredi 19 novembre à 15h.

Après être venu nous présenter les nouvelles aventures d’Anatole et Tritonus, ce duo de musiciens revient pour enchanter les oreilles des petits et grands !

L’improvisation dans le swing, le blues, la musique de la Nouvelle Orléans, sa rencontre avec le Moyen-Orient, l’Amérique du Sud, mais aussi avec les machines et les effets.

C’est par ce fil conducteur que le duo navigue dans l’histoire du jazz, à travers ses différents courants et ses métissages.

Raphaël Herlem Saxophones / Machines / Chant

Thomas Laurent Harmonica / Kalimba / Chant

Gratuit. Sur réservation. .

Lacoustik 5 rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

