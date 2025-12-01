JAZZ & SAVEURS #3 Salle Devosge Dijon

JAZZ & SAVEURS #3

Salle Devosge 5 Rue Devosge Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-10 23:00:00

2025-12-10

DU JAZZ HAUT DE GAMME ET POPULAIRE à la Salle Devosge à Dijon

Le mercredi 10 décembre 2025 à 19h

Un Chef et un Vigneron proposent un accord mets-vins sur 2 créations culinaires et 2 vins.

Dégustation des créations culinaires avant le concert !

Puis un concert d’1h30 après lequel vous pouvez échanger avec les artistes de la soirée !

Entrée 25 € (Concert + 1 surprise)

Thomas Collomb La rôtisserie du Chambertin Traiteur 8 € assiette

Vins du Domaine Chevrot Vin 8€ verre de10cl .

Salle Devosge 5 Rue Devosge Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

