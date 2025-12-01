JAZZ & SAVEURS #3 Salle Devosge Dijon
DU JAZZ HAUT DE GAMME ET POPULAIRE à la Salle Devosge à Dijon
Le mercredi 10 décembre 2025 à 19h
Un Chef et un Vigneron proposent un accord mets-vins sur 2 créations culinaires et 2 vins.
Dégustation des créations culinaires avant le concert !
Puis un concert d’1h30 après lequel vous pouvez échanger avec les artistes de la soirée !
Entrée 25 € (Concert + 1 surprise)
Thomas Collomb La rôtisserie du Chambertin Traiteur 8 € assiette
Vins du Domaine Chevrot Vin 8€ verre de10cl .
Salle Devosge 5 Rue Devosge Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
