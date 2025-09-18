JAZZ & SAVEURS Dijon

5 Rue Devosge Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-18 19:00:00

fin : 2025-09-18 23:00:00

DU JAZZ HAUT DE GAMME ET POPULAIRE à la Salle Devosge à Dijon

Le jeudi 18 septembre 2025 à 19h

Un Chef et un Vigneron proposent un accord mets-vins sur 2 créations culinaires et 2 vins.

Dégustation des créations culinaires avant le Concert !

Puis un concert d’1h30 après lequel vous pouvez échanger avec les artistes de la soirée !

Entrée 25 € (Concert + 1 surprise)

Arnaud Paul Les trois Ducs Traiteur 8 € / assiette

Vins Château de Marsannay 8€ / verre de10cl

5 Rue Devosge Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

