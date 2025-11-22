Jazz session Café des artistes Égletons

Jazz session

Café des artistes 1 Place du Marchadial Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez écouter les musiciens s’exprimer sur les grands standards de l’histoire du jazz ou venez jouer en apportant votre instrument. Ambiance familiale et musicale garantie, pour régaler même les oreilles peu habituées au jazz. Service de boissons chaudes et froides assuré par les bénévoles du Café des artistes. .

Café des artistes 1 Place du Marchadial Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 89 85 72

English : Jazz session

German : Jazz session

Italiano :

Espanol : Jazz session

L’événement Jazz session Égletons a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières