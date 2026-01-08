Jazz session Café des artistes Égletons
Jazz session Café des artistes Égletons mercredi 18 février 2026.
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-02-21
Venez écouter les musiciens s’exprimer sur les grands standards de l’histoire du jazz ou venez
jouer en apportant votre instrument ! Ambiance familiale et musicale garantie, pour régaler
même les oreilles peu habituées au jazz. Un service de boissons chaudes et froides est assuré
par les bénévoles du Café des artistes. .
Café des artistes 1 Place du Marchadial Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 89 85 72 contact@cafe-des-artistes.org
