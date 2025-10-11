Jazz Session Ciboulette & Cie Salins-les-Bains

Jazz Session Ciboulette & Cie Salins-les-Bains samedi 11 octobre 2025.

Jazz Session

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11

2025-10-11

Jazz Session avec Damien Groleau et Patrice Thomas.
Dégustation mauricienne
Sur réservation uniquement   .

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74  ciboulettetcie@gmail.com

