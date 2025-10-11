Jazz Session Ciboulette & Cie Salins-les-Bains
Jazz Session Ciboulette & Cie Salins-les-Bains samedi 11 octobre 2025.
Jazz Session
Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Concert
Jazz Session avec Damien Groleau et Patrice Thomas.
Dégustation mauricienne
Sur réservation uniquement .
Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com
English : Jazz Session
German : Jazz Session
Italiano :
Espanol :
L’événement Jazz Session Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA