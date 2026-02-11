Jazz sur le Grill Salle des Moulinages Crest
Jazz sur le Grill Salle des Moulinages Crest jeudi 26 mars 2026.
Jazz sur le Grill
Salle des Moulinages Espace Soubeyran Crest Drôme
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Le festival propose des concerts autour d’un artiste ou d’un thème pour faire vivre le jazz de manière festive et conviviale ! Vous pourrez ainsi aller de lieux en lieux pour découvrir des concerts, conférences projections et autres jam musicales.
Salle des Moulinages Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jazzsurlegrill@gmail.com
English :
The festival offers concerts based around a specific artist or theme, bringing jazz to life in a festive and convivial way! You’ll be able to go from venue to venue to discover concerts, conferences, projections and other musical jams.
