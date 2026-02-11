Jazz sur le Grill Salle des Moulinages Crest

Jazz sur le Grill

Salle des Moulinages Espace Soubeyran Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le festival propose des concerts autour d’un artiste ou d’un thème pour faire vivre le jazz de manière festive et conviviale ! Vous pourrez ainsi aller de lieux en lieux pour découvrir des concerts, conférences projections et autres jam musicales.

.

Salle des Moulinages Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes jazzsurlegrill@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The festival offers concerts based around a specific artist or theme, bringing jazz to life in a festive and convivial way! You’ll be able to go from venue to venue to discover concerts, conferences, projections and other musical jams.

L’événement Jazz sur le Grill Crest a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme