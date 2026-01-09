Jazz & Swing présente Pablo Compos Quintet Casino Municipal Salon Diane Biarritz
Jazz & Swing présente Pablo Compos Quintet Casino Municipal Salon Diane Biarritz samedi 24 janvier 2026.
Jazz & Swing présente Pablo Compos Quintet
Casino Municipal Salon Diane 1 avenue Edouard VII Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Avec Pablo Campos (piano et chant) Jeanne Michard (saxophone ténor) Noé Codjla (trompette) Clément Daldosso (contrebasse) Philippe maniez (batterie) .
Casino Municipal Salon Diane 1 avenue Edouard VII Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 54 33 55 jazz64200@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jazz & Swing présente Pablo Compos Quintet
L’événement Jazz & Swing présente Pablo Compos Quintet Biarritz a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Biarritz