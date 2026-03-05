Jazz Tangentes · Baishi Hangar Crealab Le Mans

Jazz Tangentes · Baishi

Hangar Crealab 43 Rue d’Alger Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

2026-05-30

Librement inspirée du Nô et du Gagaku japonais, la musique de Baishi mêle l’improvisation à une écriture exigeante construite en tableaux, empruntée à Igor Stravinsky. L’amplification des cuivres, les réglages poussés des éléments de percussions, ainsi que le travail sur l’accordage et la préparation des guitares confèrent au groupe un son volontairement brut, très organique, qui tend à le rapprocher d’un ensemble de musique traditionnel électrifié. .

Hangar Crealab 43 Rue d'Alger Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

