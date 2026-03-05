Jazz Tangentes · Killing Spree Le Lézard Le Mans

Jazz Tangentes · Killing Spree

Le Lézard 8 Rue de la Barillerie Le Mans Sarthe

2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

Né lors d’une tournée au Japon, le duo Killing Spree initié par Matthieu Metzger (Klone, Anthurus d’Archer, Orchestre National de Jazz, Louis Sclavis Quintet, Marc Ducret, recherches sur Meshuggah…) est une alliance entre Metal et improvisation libre. .

