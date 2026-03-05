Jazz Tangentes · Mélissa Weikart Crafty Brew Pub Le Mans

Jazz Tangentes · Mélissa Weikart

Crafty Brew Pub 10 Rue de la Barillerie Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

2026-05-30

La musicienne franco-américaine Melissa Weikart est animée par un esprit d’expérimentation et façonne une musique hybride avec un haut degré de sensibilité. Elle s’inscrit dans une avant-pop intimiste, marquée par sa formation de piano classique, son amour du jazz (diplômée du New England Conservatory de Boston) et sa passion pour la chanson folk. .

Crafty Brew Pub 10 Rue de la Barillerie Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

