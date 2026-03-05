Jazz Tangentes · Musungu Brasserie Septante-Deux Le Mans

Jazz Tangentes · Musungu

Brasserie Septante-Deux 21 Rue du Docteur Leroy Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

M U S U N G U rêve en Technicolor, posé à la croisée de la musique de rue, des musiques contemporaines et du free expé, sa musique rocailleuse se structure mais aussi s’improvise pour danser.

Rumba, noise, post rock, musique mandingue et jazz s’embrassent sur les entournures et se forgent de petites hypnoses puissantes, doublées de très nombreuses textures sonores. .

Brasserie Septante-Deux 21 Rue du Docteur Leroy Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

