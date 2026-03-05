Jazz tangentes · Nairam Hangar Créalab Le Mans

Jazz tangentes · Nairam

Hangar Créalab 43 Rue d’Alger Le Mans Sarthe

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

2026-05-30

Inspiré par la scène actuelle anglaise, Naïram est un quintet monté à l’initiative de Jasmine Lee en 2022.

Jazz vaporeux aux rythmes ancrés, Naïram déploie une musique lumineuse et cohérente, presque organique. Les vents dessinent l’espace, la basse enracine le groove, et l’ensemble agit comme un seul souffle, guidé par une même vision. Entre poésie mélodique, textures aériennes et pulsations affirmées, le quintet invente une forme libre, fluide et habitée. .

