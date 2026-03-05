JAZZ TANGENTES · RED Les Allumés du Jazz Le Mans

JAZZ TANGENTES · RED

Les Allumés du Jazz 2 Rue de la Galère Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Red (Olivier Lambin) joue de la guitare à cinq cordes avec deux doigts et n’utilise qu’une seule corde vocale et c’est déjà pas mal.

De retour en Solo pour un unième album cette fois si dans la langue de la Suisse romande .

Un LP concept sur le Base Jump et les sauts en tout genre que l’on effectue depuis les bords de falaises et les pics.

On y retrouve toute la vista bancale de ses débuts sur le Label Rectangle ou Universal Jazz et en plus maintenant on comprend les paroles. De la chanson suisse ultra minimaliste, un grand saut dans le vide de la joie et du plaisir. .

Les Allumés du Jazz 2 Rue de la Galère Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JAZZ TANGENTES · RED Le Mans a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT72