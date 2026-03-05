JAZZ TANGENTES · ROUE LIBRE Médiathèque Aragon Le Mans

JAZZ TANGENTES · ROUE LIBRE

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Roue Libre est un duo angevin formé du saxophoniste Thibaud Thiolon et du guitariste Jean Gros, qui navigue entre jazz, musiques contemporaines et pop. Nourris par des références aussi diverses que Steve Reich, Steve Lacy, Bill Frisell ou Joe Lovano, ils construisent un langage musical tout en textures et en nuances, mêlant sampling, effets et arrangements orchestraux. Entre musique écrite et improvisation, leur approche chambriste cultive autant la précision que le goût du risque. Sur scène, leur univers sonore est prolongé par une scénographie singulière — des roues de vélo mises en mouvement par des moteurs — évoquant le cycle, la répétition et la transe, en parfaite résonance avec leur esthétique musicale. .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JAZZ TANGENTES · ROUE LIBRE Le Mans a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT72