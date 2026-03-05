Jazz Tangentes · Tatanka Le Pilier Rouge Le Mans

Jazz Tangentes · Tatanka

Le Pilier Rouge 5 Rue du Pilier Rouge Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Tatanka est un beau trio d’arpenteurs, traversant avec la même grâce aventureuse paysages intérieurs et terrains d’exploration sonores. Fondé par la trompettiste Emmanuelle Legros en 2017, Tatanka signifie “bison” en langue sioux un mot évoquant la nature et les grands espaces, que ce trio retranscrit à merveille dans ses envolées jazz. Avec son deuxième album “Forêts” Tatanka a poussé un cran plus loin son goût déjà bien affirmé pour l’exploration des mondes physiques, sensibles et sonores.

De mélodies figuratives en motifs plus abstraits, le piano et le Fender Rhodes servent de parfaits revêtements aux emballements rythmiques de la batterie, comme au son velouté et aux claires vocalises de la trompette. Riche dans son art du détail (voir l’utilisation d’instruments jouets et de boîtes à musiques), épurée lorsqu’elle élargit le cadre et ose le format fresque, la musique de Tatanka regorge de nuances qui alimentent un fort singulier moyen de transport poétique. .

Le Pilier Rouge 5 Rue du Pilier Rouge Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Jazz Tangentes · Tatanka Le Mans a été mis à jour le 2026-03-05 par CDT72