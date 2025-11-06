JAZZ & VIN Montpellier

JAZZ & VIN

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Un atelier sensoriel autour du vin animé par l’agence Limo, associé à une ambiance jazz feutrée signée Manon Laelle. Une soirée raffinée pour éveiller les papilles et les oreilles dans un cadre chaleureux.

Jeudi 6 novembre 2025

19h30 21h

sur réservation .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

A sensory wine workshop hosted by the Limo agency, combined with a hushed jazz ambience by Manon Laelle. A refined evening to awaken taste buds and ears in a warm setting.

German :

Ein sensorischer Workshop rund um den Wein, der von der Agentur Limo geleitet wird, in Verbindung mit einer gedämpften Jazz-Atmosphäre, die von Manon Laelle gestaltet wurde. Ein raffinierter Abend, um die Geschmacksknospen und Ohren in einem gemütlichen Rahmen zu wecken.

Italiano :

Un laboratorio sensoriale sul vino condotto dall’agenzia Limo, abbinato a un’atmosfera jazz sommessa di Manon Laelle. Una serata raffinata per stuzzicare le papille gustative e le orecchie in un ambiente accogliente.

Espanol :

Un taller sensorial sobre el vino dirigido por la agencia Limo, combinado con un ambiente de jazz en voz baja a cargo de Manon Laelle. Una velada refinada para deleitar el paladar y el oído en un ambiente cálido.

