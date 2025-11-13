JAZZ & VIN Montpellier

JAZZ & VIN

Nouvelle édition du rendez-vous Jazz & Vin avec un atelier de dégustation sensorielle animé par l’agence Limo et une ambiance musicale live portée par le jazzman César Jacquot. Un mariage parfait entre notes, arômes et émotions

Jeudi 13 novembre 2025

19h30 21h

sur réservation .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

Another edition of the Jazz & Vin event, with a sensory tasting workshop led by the Limo agency and live music by jazzman César Jacquot. A perfect marriage of notes, aromas and emotions

German :

Neue Ausgabe des Treffens Jazz & Wein mit einem Workshop zur sensorischen Verkostung, der von der Agentur Limo geleitet wird, und Live-Musik, die von dem Jazzmusiker César Jacquot gespielt wird. Eine perfekte Verbindung von Noten, Aromen und Emotionen

Italiano :

Una nuova edizione di Jazz & Vin, con un laboratorio di degustazione sensoriale a cura dell’agenzia Limo e la musica dal vivo del jazzista César Jacquot. Un perfetto connubio tra note, aromi ed emozioni

Espanol :

Una nueva edición de Jazz & Vin, con un taller de cata sensorial a cargo de la agencia Limo y la música en directo del jazzista César Jacquot. Un maridaje perfecto de notas, aromas y emociones

