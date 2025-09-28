#JazzCaribéen Sakèsho – Mario Canonge / Michel Alibo / Jean-Philippe Fanfant / Andy Narell Le Baiser Salé Paris

#JazzCaribéen Sakèsho – Mario Canonge / Michel Alibo / Jean-Philippe Fanfant / Andy Narell Le Baiser Salé Paris samedi 27 septembre 2025.

Ils sont de retour, et ça va chauffer ! Après plus de dix ans d’absence, le mythique quartet Sakèsho remonte sur scène et choisit le Baiser Salé pour célébrer ces retrouvailles brûlantes. C’est ici qu’ils ont tant joué, peaufiné leur son et fait vibrer les nuits parisiennes avec leur énergie communicative. Formé autour d’un amour commun pour le jazz et les rythmes caribéens, Sakèsho s’est rapidement imposé comme une référence, avec son mélange explosif de tradition créole, d’improvisation libre et d’écriture ciselée. Au piano, Mario Canonge, figure centrale du jazz afro-caribéen, combine le feu du bèlè martiniquais, l’élégance du jazz modal et la fougue du latin jazz. Il a marqué les scènes du monde entier avec Laviso, Sakiyo, Ultramarine ou encore en solo, mais c’est au Baiser Salé qu’il a souvent choisi de faire évoluer ses projets les plus personnels. Michel Alibo, à la basse, est l’un des grands architectes du groove moderne. Membre fondateur de Sixun, complice de Salif Keita, Dee Dee Bridgewater ou Kassav’, il déploie une puissance souple et lumineuse qui ancre profondément le son du groupe. À la batterie, Jean-Philippe Fanfant est un orfèvre du rythme. Sollicité par les plus grands (Kassav’, Tania Maria, Angélique Kidjo), il maîtrise autant le swing que le zouk ou la samba, et insuffle à Sakesho une énergie à la fois précise et généreuse. Enfin, Andy Narell, maître absolu du steelpan dans le jazz contemporain, pionnier dans l’intégration de cet instrument traditionnel des Caraïbes à l’univers du jazz, apporte au quartet une couleur sonore unique, poétique et percussive. Son jeu chantant et enveloppant fait de chaque concert un voyage sonore.

Pour ce concert rare, Sakesho se reforme dans le lieu parisien qui a vu grandir leur complicité artistique. Une soirée vibrante et généreuse, entre retrouvailles, improvisation, et feu rythmique !

Le samedi 27 septembre 2025

de 21h30 à 23h00

Le samedi 27 septembre 2025

de 19h30 à 21h00

payant Tarif Web : 26 EUR

Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Adhérents : 21 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

