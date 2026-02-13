JazzClub du Restaurant La Batterie, Restaurant La Batterie à Guyancourt, Guyancourt

JazzClub du Restaurant La Batterie Samedi 21 février, 19h00 Restaurant La Batterie à Guyancourt Yvelines

Entrée libre. Bar et restaurant au tarif habituel

Début : 2026-02-21T19:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T19:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:30:00+01:00

Samedi 21 février, retour en force des formations guyancourtoises pour votre JazzClub #21. En première partie SENIOR MADNESS fêtera ses 10 ans dans la joie et la bonne humeur avec un répertoire dédié aux compositeurs francophones, de Trenet à Petrucciani. Puis, nous retrouverons le SULLY SOUL QUARTET, la voix irrésistible de David et l’accompagnement sophistiqué et tonique de ses trois complices pour un nouvel hommage à la Soul et au Blues. Le JAZZIFY BAND, initialement prévu, sera reprogrammé dans une édition future.

Venez en famille, entre amis et n’oubliez surtout pas vos instruments pour faire du Jazz, ensemble, lors de la fameuse Jam Session. N’hésitez plus, la scène du JazzClub est à vous!

Rendez-vous donc samedi 21 février sous les voûtes historiques du Restaurant La Batterie (labatterierestaurant.fr). Début du concert à 19h30. Le bar et le restaurant sont en accès libre. Pour dîner nous ne saurions trop vous recommander de réserver, le plus tôt possible, en téléphonant au 01 61 38 35 48.

Restaurant La Batterie à Guyancourt 1 RUE DE LA REDOUTE – 78280 GUYANCOURT Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

Senior Madness – Sully Soul Quartet – Jam Session Jazzclub batterie