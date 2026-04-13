JAZZCONTREBAND : FLOATING – EMILE PARISIEN / YARON HERMAN / PRABHU EDOUARD / FLORENT NISSE + 1ère partie : Manon Mullener solo, Alhambra, Genève

JAZZCONTREBAND : FLOATING – EMILE PARISIEN / YARON HERMAN / PRABHU EDOUARD / FLORENT NISSE + 1ère partie : Manon Mullener solo Jeudi 30 avril, 20h00 Alhambra

De CHF ou EUR 42.- (tarif réduit et prix passe-partout JazzContreBand) à CHF ou EUR 48.- plein tarif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T23:00:00+02:00

Soirée d’annonce des premiers noms et du visuel 2026 de JazzContreBand – festival transfrontalier

FLOATING – ÉMILE PARISIEN, YARON HERMAN, PRABHU EDOUARD ET FLORENT NISSE

Émile Parisien se saisit des deux années de résidence au TCI pour partir à la recherche de nouvelles combinaisons d’arômes.

Le pianiste Yaron Herman, improvisateur en chef, est naturellement attiré par cette promesse d’alchimie. Disciple de Shankar Ghosh, Prabhu Edouard a accompagné les grands noms de la musique indienne ; il est aujourd’hui l’un des joueurs de tabla les plus éclectiques, fournisseur de saveurs rares qui ont déjà séduit Jordi Savall, Jeff Mills ou Magic Malik. Ce sera le contrebassiste Florent Nisse qui se joindra à la formation.

Émile Parisien – saxophone

Yaron Herman – piano

Prabhu Edouard – percussions

Florent Nisse – basse

En première partie, la pianiste suisse Manon Mullener, figure montante de la nouvelle scène européenne, ouvrira la soirée en solo. Son jeu, nourri par le jazz, les rythmes afro-cubains et un sens aigu de la mélodie, révèle une musicienne déjà très affirmée.

Une soirée unique, pour annoncer les premiers noms et le visuel de l’édition 2026 de JazzContreBand.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19h00

Concert : 20h00

Contact (organisateur) :

agathe@jazzcontreband.com

billetterie@jazzcontreband.com

078 665 43 46

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/jazz-contreband-2026-L2E2K7PJCR/event/1577330/ »}] [{« link »: « mailto:agathe@jazzcontreband.com »}, {« link »: « mailto:billetterie@jazzcontreband.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

JazzContreBand présente : Floating – Yaron Herman, Émile Parisien, Prabhu Edouard, Florent Nisse + 1ère partie : Manon Mullener solo en concert à l’Alhambra, le 30 avril 2026

@andrearotili @maximfrancois