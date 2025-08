#JazzDeDemain Arlet Feuillard – Syntest Quintet Le Baiser Salé Paris

#JazzDeDemain Arlet Feuillard – Syntest Quintet Le Baiser Salé Paris mercredi 19 novembre 2025.

Le Syntest Quintet défend un jazz résolument contemporain, ancré dans la création et le dialogue entre les musiciens. À travers des compositions originales, le groupe explore des formes libres, des textures sonores variées et une grande richesse rythmique. Chaque pièce est pensée comme un terrain d’improvisation et d’interaction, où l’écriture se mêle à l’instant.

Le quintet s’inspire de figures majeures du jazz actuel telles que Tigran Hamasyan, Aaron Parks ou Kurt Rosenwinkel, tout en développant une esthétique propre, marquée par une attention portée au timbre, à la dynamique collective et aux contrastes d’ambiances.

Les cinq musiciens viennent d’univers différents, ce qui nourrit la singularité du projet. À la flûte, Mona Cavé travaille la matière sonore en profondeur, intégrant effets, multiples flûtes et influences de musiques traditionnelles. Arlet Feuillard, pianiste et percussionniste formé entre Paris et Bruxelles, allie l’harmonie jazz à un rapport très physique au rythme hérité des musiques afro-caribéennes. Volodia Lambert, guitariste aux multiples facettes, est aussi contrebassiste et compositeur, avec un parcours allant du jazz moderne à la musique contemporaine. Octave Potier, contrebassiste autodidacte, apporte une approche transversale du son, puisée dans ses expériences en rock, électro et musiques brésiliennes. À la batterie, Vincent Fauvet construit des architectures rythmiques denses, nourries par son travail autour du jazz, des musiques traditionnelles africaines et de la scène actuelle.

Ensemble, ils développent une musique libre et exigeante, portée par la recherche sonore et le plaisir de jouer. Le mot d’ordre est l’exploration collective et l’écriture vivante du jazz d’aujourd’hui.

Lancé en 2012, ce rendez-vous régulier donne carte blanche à de jeunes musiciens pour explorer, créer et partager leur univers sur scène.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

