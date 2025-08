#JazzDeDemain Boris Lamérand – Koto Project Le Baiser Salé Paris

#JazzDeDemain Boris Lamérand – Koto Project Le Baiser Salé Paris mercredi 1 octobre 2025.

Violoniste reconnu pour son approche inventive et son jeu sensible, Boris Lamérand nous entraîne dans une aventure musicale singulière avec le Koto Project. Son parcours éclectique, mêlant jazz, musique classique et musiques du monde, lui permet de créer un univers sonore à la fois poétique et novateur.

À ses côtés, Fumie Hihara, maîtresse du koto, apporte toute la délicatesse et la richesse de cet instrument traditionnel japonais. Sa maîtrise parfaite du koto insuffle aux compositions une dimension méditative et aérienne, offrant un véritable pont entre les cultures orientales et occidentales.

La contrebasse d’Alexandra Lanciaux, quant à elle, ancre le trio avec une énergie profonde et une musicalité subtile. Son jeu précis et chaleureux complète parfaitement la palette sonore, apportant rythme et texture à cette rencontre musicale inédite.

Ensemble, ces trois musiciennes et musiciens forment un trio d’exception qui invite à un dialogue subtil entre tradition et modernité, jazz et musique classique, Occident et Orient. Le Koto Project est une exploration sonore délicate où chaque instrument raconte une histoire, dans un cadre intime et chaleureux — une soirée à ne pas manquer au Baiser Salé.

Le mercredi 01 octobre 2025

de 21h00 à 23h30

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

