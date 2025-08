#JazzDeDemain Elise Allasia Le Baiser Salé Paris

#JazzDeDemain Elise Allasia Le Baiser Salé Paris mercredi 5 novembre 2025.

Voix chaude, univers résolument moderne, Élise Allasia incarne la nouvelle scène soul/RnB à la française. Installée à Paris, cette jeune artiste trace une ligne claire entre héritage groove et esthétiques contemporaine dans ses compositions comme dans ses reprises, elle explore avec intensité les textures du RnB, la sensualité de la soul et les rythmes syncopés du groove actuel.

Yebba, Erykah Badu, Robert Glasper, Jill Scott… Ses influences parlent d’elles-mêmes: des artistes qui brouillent les lignes entre émotion brute, harmonies ciselées et rythmiques qui claquent. Élise puise dans cet héritage pour livrer des compositions originales et reprises réarrangées, portée par un groupe complice, Zéphir Farroug au piano, Pierrick Cazals à la batterie, Nankouma Lesage à la basse. Déjà passée par La Note Bleue (Monaco), Le Shapko, La Boule Noire ou encore Le Son de la Terre, elle continue à tracer sa route avec exigence et spontanéité.

Forte de prestations dans des lieux reconnus comme La Note Bleue (Monaco), Le Shapko (Nice), La Boule Noire ou Le Son de la Terre (Paris), Élise est à la fois solide sur scène et audacieuse dans sa direction artistique.

Depuis 2012, le Baiser Salé ouvre ses portes à des jeunes talents en devenir ! L’objectif ? Leur offrir un laboratoire créatif, un cadre pour développer leur répertoire, peaufiner leur présence scénique et expérimenter librement, tester ses nouvelles compositions et proposer un set intimiste. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite.

Elise Allasia nous emporte dans son univers soul & RnB !

Le mercredi 05 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T22:00:00+01:00

fin : 2025-11-06T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T21:00:00+02:00_2025-11-05T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/