#JazzDeDemain Lauriane Ludosky / Ralph Lavital / Sylvain Le Ray Le Baiser Salé Paris mercredi 29 octobre 2025.

Afro-Caribéen. Jazz. Identités. Rencontre.

Sounds of… réunit Lauriane Ludosky, Ralph Lavital et Sylvain Le Ray autour d’une exploration des musiques caribéennes, africaines et du jazz contemporain. Une recherche vivante, intuitive, nourrie par l’improvisation, la mémoire des rythmes et l’écoute collective.

Au fil des résidences, le trio invite des artistes venus d’horizons variés, chacun porteur d’un « son et une identité ». Voix, timbres, rythmes, parcours : chaque invité arrive avec ce qui le constitue profondément. Ces échanges donnent naissance à un répertoire original, mouvant, traversé par les histoires, les énergies et les langages de chacun.

Ici, le son est bien plus qu’un style ou une couleur : c’est une manière d’habiter la musique, de dire qui l’on est, d’où l’on vient, et vers quoi l’on tend. Sounds of… est un espace de création libre où les identités s’expriment et se transforment à travers le dialogue musical.

Pas de frontières, pas de formats figés. Juste une envie commune de faire vibrer les racines, les chemins et les voix. Ensemble.

Le mercredi 29 octobre 2025

de 21h00 à 23h00

payant Tarif Web : 18 EUR

Tarif Adhérents : 13 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

