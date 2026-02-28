JazzDeDemain LEA LAYNE Le Baiser Salé Paris

Jeune pianiste-chanteuse pétillante aux accents jazz, pop et chaâbi, Léa embarque son public dans des concerts vibrants et joyeux où sa voix chaude, son humour et son énergie solaire font tout chavirer.

Issue récemment du Pôle Supérieur du Conservatoire de Paris, elle fait déjà virevolter ses chansons derrière son piano. Jazz moderne, pop, chaâbi… elle mélange tout ça avec malice, guidée par ses héros Brad Mehldau, les Beatles et Fairouz.

Multi-instrumentiste curieuse, elle s’amuse aussi à réinventer des standards, en y glissant sa voix chaude, ses phrasés envoûtants et un petit grain de fantaisie qui accroche l’oreille. Avant ? Elle travaillait au Parlement. Puis la musique est arrivée, et hop ! sa vie a changé de tempo.

Ce soir, elle vous emmène dans un voyage sonore entre jazz et électronique, où grooves, improvisation et textures surprenantes se rencontrent pour créer une musique à la fois moderne et captivante. On y retrouve des influences de Thundercat, Louis Cole, Robert Glasper, Stevie Wonder ou encore Radiohead, pour un mélange qui groove autant qu’il étonne.

Jeune pianiste-chanteuse pétillante aux accents jazz, pop et chaâbi, Léa embarque son public dans des concerts vibrants et joyeux.

Le mercredi 08 avril 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Adhérents : 13 EUR

Tarif Web : 18 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T00:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T21:00:00+02:00_2026-04-08T23:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

