« Les Termes « jazz caribéen », « jazz créole », « jazz afro descendant » ou encore « jazz woucikam » on été souvent utilisé pour définir ma musique. Selon moi ces termes sont des pléonasmes mais ils sont également les plus adaptés pour déterminer mes influences musicales et la musique que je crée. »

Pléonasme, c’est le nom que Xavier Belin a choisi pour un projet musical à facettes multiples, en constante évolution. Au fil des saisons, Pléonasme est devenu un laboratoire musical libre, où s’inventent des formes, des rencontres, des matières sonores qui échappent aux cadres habituels. Chaque édition explore un nouveau terrain. Pour cette 4e saison, Xavier Belin place les tambours au centre du jeu. Une invitation à découvrir et entendre autrement les tambours.

Tambour Ka, vaudou, haïtien, guyanais, amérindien : tous ont leur langage, leur timbre, leur souffle. Ce sont des instruments de lutte, de rituel, de lien. A la fois des outils de communication, de mémoire et de création. A travers eux, les musiciens explorent un répertoire mêlant reprises revisitées, improvisations collectives et rythmiques nouvelles, nourries de l’énergie brute du trio. La résidence au Baiser Salé sera l’occasion de faire évoluer cette matière sonore au fil du temps. Pas un concert figé, mais une série de rendez-vous où le projet respire, se transforme, s’affine. Une façon de construire la musique en public, dans l’écoute, l’intensité et le jeu.

Depuis 15 ans, #JazzDeDemain offre aux jeunes artistes l’opportunité de se produire sur scène et peaufiner leur répertoire auprès du public, à travers une série de résidences mensuelles et bimestrielles. C’est un espace prometteur et dynamique où la créativité et l’émulation sont sans limites. #SoyezCurieux !

Xavier met les tambours au cœur d’un trio vivant et inventif, entre rythmes nouveaux, reprises revisitées et dialogue entre cultures.

Le mercredi 18 février 2026

de 21h00 à 22h45

payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 13 EUR

Tarif Web : 18 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/