Jazzdor Festival de jazz Strasbourg

vendredi 7 novembre 2025.

Jazzdor Festival de jazz

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Vendredi 2025-11-07

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-07

Jazzdor défriche ce qui se fait de plus novateur dans le jazz contemporain et propose une trentaine de rendez-vous autour d’artistes venus d’ici et d’ailleurs. La fine fleur du jazz d’aujourd’hui et de demain, en divers lieux d’Alsace et outre-Rhin.

Programme complet disponible ici https://jazzdor.com/jazzdor-la-saison .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 36 30 48 info@jazzdor.com

